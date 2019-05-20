"النار وصلت للسماء".. كواليس حريق أثار الذعر في الطالبية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الذعر انتابت الأهالي والمارة مع ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء شارع الهرم وتحديدا بمنطقة الطالبية، اليوم الاثنين، وسط تداول انباء عن حريق هائل في شركة للأدوية.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة كانت أولى محطات ذلك البلاغ ليوجه اللواء هشام صادق مدير الحامية المدنية بالجيزة 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

فور وصول القوات بات الأمر جليا، الحرق اندلع في كمية مخلفات "هيش" في قطعة أرض تابعة لمصنع سكر متوقف عن العمل مجاور لشركة الأدوية، لكن مهمة صعبة كانت في انتظار رجال الإطفاء.

على مدارس ساعة ونصف واجه رجال الدفاع المدني لهيب الحريق مع وصول الإمدادات "خزان مياه استراتيجي" وأمكن السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبدء تنفيذ عملية التبريد.

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