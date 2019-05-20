أخبار مصر | استشاري جراحة يوجه نصائح لمرضى الأوعية الدموية والسكري تساعدهم على الصيام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري جراحة يوجه نصائح لمرضى الأوعية الدموية والسكري تساعدهم على الصيام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، ولذلك نقدم نصائح لمرضى السكري وكيفية التعامل خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق التقت "الخليج 365"، مع الدكتور محمد فوزي، استشاري الأوعية الدموية والجراحة العامة، فى لقاء خاص خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"، والذي يعرض على بوابة الخليج 365 الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

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ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزي، استشاري الأوعية الدموية والجراحة العامة، إن أكثر مشاكل إضطراب مستويات السكر في الدم تظهر خلال هذه الفترة بسبب إختلاف العادات اليومية وطبيعة العادات الغذائية دون العلم بالتعديلات الواجب القيام بها على العلاج لتتناسب مع متطلبات هذا الشهر الفضيل.

وأضاف استشاري الأوعية الدموية، أنه لا يفضل صوم مرضى السكري لفترات طويلة بحيث لا يؤثر الجفاف على لزوجة الدم مما يؤدي لمشاكل عديدة فى الاوعية الدموية مثل انسداد الشرايين او جلطات الاوردة، مشيرا إلى أن العناية بالقدم السكري، تتمثل فى العناية المستمرة بنظافة القدم وتعقيمها وتقليم الأظافر و ارتداء الاحذية المريحة لتفادى جروح القدم.