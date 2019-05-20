مصر | انفراد.. ننشر أول صورة لـ"طفل البساتين" ضحية زنا المحارم

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وتعود بداية الواقعة عندما أقدم رجل مسن هو ونجلته بتسليم نفسيهما إلى دائرة قسم البساتين، يحملون طفل رضيع إلى ضباط البحث، وعلى الفور قام المقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين، والنقيب أحمد مصلح بفتح تحقيق موسع في تلك القضية، وأمر معاوني البحث بتحري الدقة في الواقعة ومتابعة أقوال الأب والاستماع إلى نجلته.
وأوضح المصدر، أن نجلة المسن أجرت علاقة غير شرعية معه وحملت طفل رضيع، وقتله بعد أن أنجبته، وعندما اتفق المسن ونجلته على إلقائه حمل الرجل الطفل وذهب به إلى القسم وسلم نفسه إلى ضباط المباحث، واستمعت في محضر رسمي لأقواله كاملة، ثم فرغت الكاميرات للتأكد من صدق حديثه، بعدم موافقته إلقاء الطفل بالقمامة.