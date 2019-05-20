مصر | انفراد.. ننشر أول صورة لـ"طفل البساتين" ضحية زنا المحارم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. ننشر أول صورة لـ"طفل البساتين" ضحية زنا المحارم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365"، أول صورة لطفل البساتين الذي مات ضحية زنا المحارم بين أب ونجلته، وذلك بعد أن قام الجاني بتسليم الطفل الى مباحث شرطة البساتين.

وتعود بداية الواقعة عندما أقدم رجل مسن هو ونجلته بتسليم نفسيهما إلى دائرة قسم البساتين، يحملون طفل رضيع إلى ضباط البحث، وعلى الفور قام المقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين، والنقيب أحمد مصلح بفتح تحقيق موسع في تلك القضية، وأمر معاوني البحث بتحري الدقة في الواقعة ومتابعة أقوال الأب والاستماع إلى نجلته.

وفي ذات السياق فقد نفى مصدر أمني بدائرة قسم البساتين عثور الأهالي على جثة طفل رضيع ، ومقتول بجانب القمامة، مؤكدًا أن رجل مسن سلم هو ونجلته سلما نفسيهما إلى دائرة القسم، يحملون جثة طفل رضيع ، حيث ادعى الرجل المسن أن هذا الطفل هو ضحية جريمة آثمة، لعلاقة غير شرعية بينه وبين نجلته.

وأوضح المصدر، أن نجلة المسن أجرت علاقة غير شرعية معه وحملت طفل رضيع، وقتله بعد أن أنجبته، وعندما اتفق المسن ونجلته على إلقائه حمل الرجل الطفل وذهب به إلى القسم وسلم نفسه إلى ضباط المباحث، واستمعت في محضر رسمي لأقواله كاملة، ثم فرغت الكاميرات للتأكد من صدق حديثه، بعدم موافقته إلقاء الطفل بالقمامة.