مصر | السيطرة على حريق شب بـ15 عشة بعشش السكك الحديد

كانت دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على حريق شب بـ 15 عشة بعشش السكك الحديد، بمنطقة الدقي.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى موقع إندلاع النيران، بعشش السكك الحديد، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من العشش منذ قليل.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عدد من العشش بمحطة السكك الحديدية، دائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.