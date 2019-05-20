مصر | السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في شارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في شارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة حريق شب بشقة سكنية بشارع الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة سكنية بشارع الهرم.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.