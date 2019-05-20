مصر | السيطرة على حريق شب بشركة أدوية في شارع السودان

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بشركة أدوية بشارع السودان، دون وقوع أيى خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بإندلاع النيران بشقة، بأحد العقارات بشارع السودان.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين أن الشقة تستخدم كـ" شركة أدوية"، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.