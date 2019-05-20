مصر | مصدر: حريق شارع الهرم.."قطعة أرض بجوار شركة سييد للأدوية" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: حريق شارع الهرم.."قطعة أرض بجوار شركة سييد للأدوية" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن قطعة الأرض المندلع بها النيران بشارع الهرم، تابعة لشركة السكر، وتم وقفها منذ فترة، نافيا ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية، حول أن قطعة الأرض تابعة لشركة أدوية، وإنما هي بجوار شركة سييد للأدوية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الحريق شب بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بقطعة الارض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر بمنطقة الطالبية، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض تابعة لشركة السكر، بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بالأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.