شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» توصي بزيادة موازنة «الصحة» إلى 90 مليار جنيه في 2019/ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بزيادة موازنة قطاع الصحة والسكان للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020، بمبلغ 17 مليارًا و100 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة الصحة، وفقًا لما اعتمدته وزارة المالية 73 مليارًا و62 مليون جنيه، وفى حال الاستجابة لطلب لجنة الصحة بالزيادة ستصبح نحو 90 مليار جنيه.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لعرض التوصيات النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، بشأن قطاعات الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن اللجنة انتهت إلى التوصية بزيادة المخصصات المالية للبنود التالية بموازنة الصحة: الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 2 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه، ودعم التأمين الصحي لغير القادرين بـ2 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بـ 4 مليارات جنيه.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه، ودعم الصيانة بمليار جنيه، ودعم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بـ100 مليون، ليصبح إجمالى المبلغ المطلوب زيادته نحو 17 مليارا و100 مليون جنيه، وترى اللجنة ضرورة تدبير هذه الاعتمادات.