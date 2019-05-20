شكرا لقرائتكم خبر عن هبة هجرس تناشد السيسي التدخل لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس، ممثلة الأشخاص ذوى الإعاقة في البرلمان، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناشده فيها إلزام الحكومة بالبدء في إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر فورا، تنفيذا لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أقره البرلمان في ديسمبر 2017 وأصدره الرئيس في فبراير 2018 تحت رقم 10 لسنة 2018 واصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية في ديسمبر 2018.

وقالت «هجرس»، في رسالتها إلى الرئيس: «أناشدكم.. باسم ملايين المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة لكونى واحدة منهم أحمل شرف تمثيلهم تحت قبة البرلمان، أناشدكم.. باسم كل امرأة مصرية يوجد من بين أفراد أسرتها ابن أو ابنة، أب أو أم، أخ أو أخت أو زوج من ذوى الإعاقة، أناشد فيكم الرئيس الإنسان الذي أبى على شريحة عانت وتعانى من التهميش لعقود طويلة أن يستمر تهميشها في عهده، فرحتَ يا سيدى الرئيس تدعمنا نحن الأشخاص ذوى الإعاقة بكل ما أوتيت من قوة، وما تركت مناسبة إلا وشاركتنا فيها وأشركتنا فيها، وتوجت جهودك لنا بتخصيص عام لقضايانا ومشاكلنا وأصدرت قانونًا يضمن حقوقنا.

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وتابعت هجرس: «سيدى الرئيس.. اليوم نناشدكم ولم يعد للأشخاص ذوى الاعاقة غيركم ناصفا وداعما لهم، فرغم مرور عام كامل وثلاثة شهور على إصدار فخامتكم لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ورغم إصدار مجلس الوزراء للائحته التنفيذية نهاية ديسمبر الماضى، إلا أن أهم ما جاء في القانون وهي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة عصب القانون وروحه وكلمة سر حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم التي كفلها القانون، لم ترَ النور حتى الآن».

وحول معوقات إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، قالت هجرس في رسالتها: «سيدى الرئيس تعلمون أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ليست بالأمر الصعب الذي تعجز الحكومة المصرية على تحقيقه في عهد فخامتكم، وليست بالمفاجأة التي هبطت من السماء على الوزارات المختلفة، فقد نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب في العام 2016، وهى ضمن نص واضح في نصوص قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي أصدرتموه ملزمين الحكومة بتطبيق ما جاء في نصوصه من بنود، وهى أهم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها مجلس الوزراء قبل 6 شهور من الآن للعمل بها في كل قطاعات الدولة، ورغم كل هذا لم تصدر البطاقة للأشخاص ذوى الإعاقة حتى الآن، وهو ما يعنى إبطال العمل بالقانون حتى يومنا هذا».

واختتمت هجرس رسالتها: «سيدى الرئيس ما تركنا سبيلا لخروج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للنور إلا سلكناه فخاطبنا الوزارات وتوجهنا بأدواتنا البرلمانية صوب مجلس الوزراء.. إلا أنه لم يتحرك ساكنا، واليوم ها هي أنظار ملايين المصريين ترنو نحوكم يسابقها الأمل في أن تضع لمعاناتها حدا ولتهميشها نهاية، وأن تصدروا توجيهاتكم لكل الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتكون هديتكم لملايين المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم في رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك».