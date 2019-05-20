الليلة.. محاضرة عن فهم مقاصد القرآن بملتقى الفكر الإسلامى فى الحسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان: "أهمية فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم" بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) اليوم الإثنين، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية للدولة. ويحاضر فى الندوة كلا من: "الدكتور محمد سالم أبو عاصى الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية الحكومية لشئون المساجد والقرآن". Advertisements وشهدت ساحة الحسين الليلة الماضية ندوة علمية كبرى بعنوان: "عناية الإسلام بتربية الطفل" بملتقى الفكر الإسلامى فى ساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) يحاضر فيها كل من: الواعظة يمنى أبو النصر، والواعظة عبير أنور، والواعظة جيهان ياسين.

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