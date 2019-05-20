شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة جدا.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكون كافة أنحاء الجمهورية على موعد غدا الثلاثاء مع بداية موجة حارة تضرب كافة الأنحاء، وذلك وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

أولا : درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء : وينشر ”الخليج 365” لقرائه درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة ، تزامنا مع الموجة الحارة التى تضرب البلاد ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:أولا : درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء : - السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة - السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة - الوجه البحرى والقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة - جنوب سيناء والغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة - شمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات - جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. Advertisements ثانيا : درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل : - السواحل الشمالية الغربية العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة - السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة - الوجه البحرى والقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة - جنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة - شمال الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات - جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة

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