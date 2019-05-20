شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رجل مجهول يهدد بإلقاء نفسه من أعلى برج إيفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلق شخص مجهول الهوية، اليوم الاثنين، إلى قمة برج إيفل، مهددا بإلقاء نفسه حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن قناة "بى إف إم تى فى" التلفزيونية، تتفاوض مجموعة من رجال الانقاذ المدربين خصيصًا مع هذا الشخص لإقناعه بعدم ارتكاب مثل هذا الفعل، وأكدت القناة أن رجلاً مجهولاً تسلق البرج من الطابق الثانى، وتم تطويق محيط البرج بالإضافة إلى إجلاء السياح.



إخلاء برج إيفل بسبب تسلق شاب لواجهته



الشاب يبتعد عن رجل الإنقاذ اعلى برج إيفل



الشاب يصل إلى قمة برج إيفل

Advertisements

وذكرت إدارة البرج عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، أن "برح أيفل مغلق حاليا حتى إخطار آخر، ولتجنب الوقوف فى طوابير طويلة، ننصح زوارنا بتأجيل زيارتهم"، فيما يعتبر برج إيفل واحدا من الرموز والمقاصد السياحية الرئيسية لباريس، حيث زاره خلال العام الماضى أكثر من 6 ملايين شخص.

وتم بناء البرج بأمر من الحكومة الفرنسية بمناسبة معرض باريس فى عام 1889، صممه المهندس جوستاف إيفل، وأصبح أطول مبنى فى العالم فى ذلك الوقت، وفى الأصل، كان من المخطط أن يتم نصب البرج لمدة 20 سنة، وثم تفكيكه، حيث أن العديد من الباريسيين لم يعجبهم تصميمه، ولكن على مر السنين أصبح رمزا للعاصمة الفرنسية.



رجل إنقاذ يحاول الوصول إلى الشاب أعلى برج إيفل



رجل إنقاذ يلاحق شاب على واجهة برد إيفل



شاب يتسلق برج إيفل