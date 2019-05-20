شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي مع وفد مجلس الشيوخ الكندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإثنين، وفدًا من مجلس الشيوخ الكندي، برئاسة جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي.

وفى بداية اللقاء، أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر وكندا خاصة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة وتوافق الروئ بين البلدين في شتى المجالات مثمناً العلاقات العلمية خاصة وأن كندا تحتوي على عدد كبير من المبعوثين المصريين.

كما أكد عبدالغفار على حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف دول العالم.

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وأشار عبدالغفار إلى قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، منوهًا إلى المزايا والتسهيلات التي يقدمها القانون للجامعات الأجنبية، والحرية الأكاديمية لهذه الفروع، موضحًا الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إحداث نهضة تعليمية شاملة وذلك من خلال إنشاء جامعات جديدة وأخرى تكنولوجية وسن القوانين التي من شأنها تدعيم خطط الدولة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي خاصة قانون تشجيع العلوم والابتكار.

وبحث الجانبان تقوية العلاقات بين الجامعات الكندية والجامعات المصرية خاصة في مجالات هندسة الطاقة المتجددة والزراعة وسلامة الأغذية والمياه والصحة بشكل عام، كما تم بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئات التدريس والاعتراف بالدرجات الجامعية بين الجامعات المصرية والكندية والعمل على تطوير المناهج.

ومن جانبه، أكد جورج فوري على عمق العلاقات الكندية المصرية والعمل على المضي قدماً نحو تطوير التعاون العلمي بين البلدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر من أجل فتح المجال أمام مزيد من التعاون مع الجامعات الأجنبية والاستثمار في مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الاعلامي للوزارة، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.