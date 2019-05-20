شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مكافحة الفساد بكل صوره تأتي على رأس أولويات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التنمية المحلية الاثنين بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان (المجتمع ودوره في مواجهة الفساد الإداري)، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، وهارون موسى وكيل أول وزارة للشؤون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، والعقيد أشرف نبيل ممثل هيئة الرقابة الإدارية، وأدار الندوة أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام.

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أن قضية مكافحة الفساد بكافة صوره تأتى على رأس أولويات الوزارة، مؤكداً التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية لمكافحة الفساد الإدارى.

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وقال إن الوزارة تهتم بتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات والإرتقاء بقدراتهم وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم الاستثمار في القدرات البشرية، مؤكدا تشديد وزير التنمية المحلية على أنه لا تهاون مع أي مخالفات وسيتم مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وأن الوزارة تضع الكفاءة والنزاهة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وأن المراكز التكنولوجية وشباك الخدمة الواحد يساهم إلى حد كبير في القضاء على الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مؤديها.

وعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات دور الجهاز في مكافحة الفساد من خلال التفتيش المالى والإدارى على كافة وحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال والنقابات والأحزاب والمؤسسات الصحفية، مؤكداً أن الإرادة السياسية عامل أساسى للدولة في مكافحة الفساد.

وعرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية دور الهيئة في مكافحة الفساد السياسى والفساد الإدارى وحرص الهيئة على مراجعة القوانين والتشريعات والاستفادة من الممارسات الناجحة لبعض الدول في مكافحة الفساد والقضاء على آثاره السلبية خاصة الاستثمار والنمو الاقتصادى.