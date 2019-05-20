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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يقنع طلاب «أولى ثانوي» بفض تظاهرة أمام محافظة الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تدخلت قيادات أمنية بالإسماعيلية، الإثنين، لإقناع عدد من الطلاب والطالبات تظاهروا أمام مبنى ديوان عام المحافظة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«صعوبة الامتحان ومشاكل السيستم»، مطالبين بإلغاء امتحانات التابلت.
وتجمهر العشرات من الطلاب والطالبات أمام مبنى ديوان عام المحافظة، مطالبين بلقاء المحافظ، الذي رفض مقابلتهم فيما استدعى الأمن لهم، ونجح اللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن، في لقاء الطلاب وفتح حوار معهم وإقناعهم بأن شكوتهم على مكتب الوزير، وأن عليهم الانصراف على وعد بحل عاجل يحقق مطالبهم.
وأمام إصرار المحافظ بعدم لقائهم، تزايد أعداد الطلاب، واقتنع الطلاب بحوار اللواء عادل أنور، وانصرفوا، فيما لم يتدخل أي عنصر أمنى من قريب أو بعيد من مسار التظاهرة.
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