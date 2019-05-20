شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تؤجل مناقشة موازنة «الاتصالات» لعدم وضوحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما اكتشفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عدم دقة الأرقام الواردة من الوزارة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد.

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وعرض ممثلي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلوماتية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.

وأشاروا إلى إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، الأمر الذي اعترض عليه أعضاء اللجنة، وطلبوا بتوضيح مفّصل لهذا الفارق الهائل وكيفية تحقيقه، وأكد وكيلا اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر على ضرورة تفسير الأمر.

وقال ياسر عمر: «كنا نأمل أن تأتي وازرة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لأن كلها مهندسين، واللجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل ما يتعلق بالموازنات، إلا انه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات».