شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون مع كندا كنموذج للتعايش والتسامح الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استعداد الأزهر لتوثيق أواصر التعاون مع كندا كواحدة من الدول التي تمثل نموذجًا للتعايش والتسامح الاجتماعي على أرضها.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال لقائه جورج فيري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة، اليوم الإثنين، أن الأزهر يعد أعرق مؤسسة تعليمية مازالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، حيث يدرس فيه ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم بدور اجتماعي هام بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي.

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وأشار إلى أن «بيت العائلة المصرية» يعد أحد أهم المؤسسات التي يقوم الأزهر من خلالها بهذا الدور، بالتعاون مع الكنيسة المصرية.

وأكد حرص الأزهر على مد جسور التواصل والحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، داعيا إلى ترسيخ مفهوم المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين، ونبذ مصطلح الأقليات، منوها بأن الأزهر قد نجح في تحقيق تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ الكندي، إن خطاب الأزهر الوسطي يسهم في مواجهة التطرف والإرهاب، والرؤية المستنيرة التي تمكن للشباب والمرأة في المجتمع.

كما أبدى أعضاء مجلس الشيوخ الكندي تقديرهم للنجاحات التي حققها الأزهر لتحقيق التواصل مع مختلف الأديان، ومواجهة العنف حول العالم.