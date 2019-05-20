شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يعلن أسعار الكهرباء الجديدة غدًا‎: تطبق بدءًا من يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الثلاثاء، للإعلان عن تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019/ 2020 المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

يعقد المؤتمر في الساعة الحادية عشر صباحًا بالقاعة الكبرى بالدور الأرضى بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.