شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يعلن أسعار الكهرباء الجديدة غدًا: تطبق بدءًا من يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الثلاثاء، للإعلان عن تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019/ 2020 المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
يعقد المؤتمر في الساعة الحادية عشر صباحًا بالقاعة الكبرى بالدور الأرضى بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
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