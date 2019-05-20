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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرم السفير الصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، سونج آيقوه، سفير الصين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده فى القاهرة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدار ما يقرب من ٩ سنوات، شهدت خلالها العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً فى كافة المجالات.
وأكد مدبولى أن قيام الرئيس السيسى بمنح السفير الصينى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يعد تكريماً متميزاً ومستحقاً من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت فى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.
وأضاف أن مصر تتطلع لاستمرار هذا الزخم المتنامي فى علاقات البلدين، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب السفير الصينى عن سعادته البالغة واعتزازه بالتكريم الكبير من جانب الرئيس السيسى، موجهاً الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، على ما حظى به خلال فترة عمله من دعم ومساندة، كان لهما أكبر الأثر فى تسهيل مهامه فى تعزيز التعاون بين البلدين.
وفى ختام اللقاء، سلّم رئيس الوزراء درع تكريم إلى السفير الصينى، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفاً عزيزاً فى أى وقت يود فيه زيارة بلده الثانى.
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