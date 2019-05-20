شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «إعلام القاهرة» ينفذون فيلمًا وثائقيًا عن المشردين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة التسويق المجتمعي لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمؤسسات الأكاديمية، نفذ 16 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون مشروع تخرجهم عن المشردين بلا مأوى، حيث قاموا بعمل أول فيلم وثائقي عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في حماية ورعاية الكبار بلا مأوى والذي يحمل اسم «إنسان» حيث تجولوا مع فريق عمل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة للاطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن وآليات الإقناع وكيفية نقلهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

نفذت المشروعات تحت إشراف الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام والدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الإعلام والتي احتوت على 6 مشروعات تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.

وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.