شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: «سكن كريم» وفر احتياجات 57 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريراً عن برنامج «سكن كريم» منذ بدء العمل به فى أوائل 2018 حتى إبريل الماضى على مستوى محافظات التنفيذ للمرحلة الأولى، وهى: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، فيما أشار أحد مسؤولى الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسوان، فى النصف الثانى من العام الجارى.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج لبى احتياجات حوالى 57 ألف أسرة فى 200 قرية بقيمة تزيد على 326 مليون جنيه، وخلال الفترة المشار إليها تم تنفيذ عمليات تأهيل لـ1204 منازل وتسقيف 3797 أخرى ومد 6437 وصلة مياه نقية وإدخال الصرف الصحى لـ44757، موضحاً أن محافظتى الأقصر والمنيا كانتا أولى محافظات المشروع فى حجم التدخلات، تليهما قنا، كما أتاح البرنامج ما يزيد على 700 ألف يومية عمل.

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من جانبها، أكدت الوزيرة أن البرنامج يهدف لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة فى قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بجعل هذه المنازل سكناً كريماً يسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقراً بالحياة فى ظروف بيئية وصحية مناسبة حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وقالت الوزيرة فى تصريحات إن 350 مليون جنيه هو حجم التمويل المتاح حالياً للبرنامج، منها 200 مليون جنيه من الوزارة وحوالى 50 مليونا من الجمعيات الأهلية و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

وأشار محمد هاشم، مستشار الوزيرة للأشغال العامة، إلى أن إبريل الماضى شهد استمراراً لتنفيذ تدخلات البرنامج حيث يجرى تأهيل 1204 منازل من تمويل وزارة الأوقاف وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية فى قرى تابعة لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب فى قرى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب فى المنيا، وجار تنفيذ 1750 وصلة خارجية فى المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، و5592 وصلة خارجية للصرف الصحى فى قرى تابعة للمنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحى داخلية فى سوهاج، و3800 وصلة صرف صحى داخلية فى قنا، كما تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحى بالمحافظات الـ5 من وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالى 145 مليون جنيه.