شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سمسار «رخص» وبلطجيين في حملة بـ«مرور القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث مرور القليوبية القبض على 3 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بوحدات المرور وفرض إتاوات على السائقين ببنها وشبرا الخيمة، فيما أحيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء نبل عدلي، مدير مرور القليوبية، يفيد قيام مباحث المرور بقيادة العقيد عبد العظيم محمد رئيس المباحث والعقيد حسن مكاوي رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة بشن حملة مرورية أسفرت عن ضبط في مجال قضايا أعمال السمسرة تم ضبط « أ.ح.ع - 67 سنة - عاطل» أثناء تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم نظير مبالغ مالية وضبط بحوزته مبلغ مالى 2090 جنيها عملات ورقية مختلفة و1 شهادة مخالفات ونموذج 351 مرور ورخصة تسيير وأورنيك فحص طفاية وأورنيك فحص عادم.

وفي مجال ضبط قضايا فرض إتاوة وبلطجة تم ضبط «ح س م - 36 سنة» والسابق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسرقة وآداب عامة وضرب، وضبط «م و م - 17 سنة» لقيام الأول بفرض الإتاوات والسيطرة أمام مستشفى التأمين الصحي دائرة قسم ثان بنها، وقيام الثاني بفرض الإتاوة والسيطرة بشارع فريد واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة.