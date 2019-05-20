شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكليات العلوم والتربية والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الاثنين، إنه تم عقد 127 لجنة خاصة في امتحانات الجامعة منها 19 لجنة خاصة بالسجون.

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وتفقد رئيس الجامعة عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2018-2019 م، لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات العلوم والتربية والهندسة رافقه خلالها عمداء الكليات ووكلائها.

وتابع «عبدالباسط» البث الرقمي التجريبي لجداول الامتحانات بكلية الهندسة، والتي تعرض للطلاب بالكلية جدول اختبارات اليوم بالتوقيتات الزمنية، ومواقع اللجان بالفرق المختلفة، كما تفقد اللجان وفحص الورقة الامتحانية ووسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات واستمع لآراء الطلاب حول صعوبة الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش بكل حسم، مع تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى لهم أداء الامتحانات على أفضل وجه.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان الإمتحانات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان الإمتحانات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان الإمتحانات