شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل بتكلفه 33 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير طريق طراد النيل بطول 6 كيلومترات وعرض 22 مترًا بنطاق حي الوراق، حيث بدأت أعمال رصف الطريق من مبنى وزارة الموارد المائية والري إلى منطقة شركة النصر للمسبوكات.

وتستمر مدة تنفيذ الطريق نحو 10 أشهر، وبإشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وقال «راشد» إن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنيه، حيث يعد طريقا حيويًا ورئيسيًا. بجانب أنه يشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميته البالغة على أهالي الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها لمتابعة أعمال الرصف و رفع الاشغالات والتعديات من نهر الطريق لتوسعته أمام الحركة المرورية.

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كما كلف مدير مديرية الطرق بالمتابعة اليومية والتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى لتحويل أى مسارات للكابلات أو المواسير لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجارى تنفيذها للطريق، مؤكدًا على تدعيم جانبي الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات، خاصة أن هناك ارتفاعًا للطريق عن مسطح الأرض، وذلك حفاظا على حياة المارة كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية.

في حين وجه المحافظ رئيس حي الوراق بإزالة أى إشغالات على خطوط التنظيم بجانبي الطريق وعدم السماح بها مجددًا ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.

ووجه راشد مسؤولي الحي بالتنسيق مع مدينة الجيزة للتأكد من تركيب أعمد أنارة حديثة ( ليد ) بالطريق ومتابعة يومية للأعمال التي تنفذها الشركة للتأكد من تطبيقها أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

وخلال الجولة، تفقد الحدائق والمسطحات الخضراء الكائنة أسفل كوبرى 6 أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز مع امتداد شارع وزارة الزراعة حيث كلف رئيس حى الدقى بتطوير المسطحات الخضراء وإضفاء لمسة جمالية عليها.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء طارق عبدالعظيم، رئيس حى الوراق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل