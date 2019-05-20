شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توافق على مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على مذكرات تفاهم مع جامعة شنغهاي للدراسات العليا، وأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وكلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على مذكرات تفاهم بين كلية طب قصر العيني وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مجال الأمراض المتوطنة، وبين كلية دار العلوم ومركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر بألمانيا، وكلية الإعلام ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن استراتيجية الجامعة في مجال التعاون الدولي تقوم علي فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج في المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التي تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوي قدرات تنافسية لسوق العمل، مضيفاً أن الجامعة خطت، خطوات كبيرة، نحو التعاون الدولي وتوقيع ما يزيد عن 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات أجنبية ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.