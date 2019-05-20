شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستمع إلى أهالي حي القنطرة.. ويكلف بحلول عاجلة لشكاواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع محافظ كفر الشيخ إلى شكاوى عدد من أهالي حي القنطرة، التي كان منها، إيجاد مكان لمركبات التوك توك ورصف شوارع القنطرة.

وردًا على ذلك كلف محافظ كفرالشيخ برفع كفاءة منطقة كوبري «ميت يزيد» الجديد وتحديد مكان لمركبات «التوك توك» لمنع التكدس والزحام أمام الكوبري.

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كما كلف بدراسة بدائل استكمال طريق كفرالشيخ الدائري ومنع مرور مركبات النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية.

وبشأن رصف شوارع القنطرة قال المحافظ إنه تم اعتماد 3.2 مليون جنيه لصيانة ورفع كفاءة شوارع العاصمة، وسيتم الدعم بمبلغ إضافي من خطة العام المالي الجديد حتى الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع مدينة كفرالشيخ، للحفاظ على مظهرها الحضاري وقيمتها كعاصمة تليق بأبناء المحافظة، لافتاً أنه سيتابع تنفيذ أعمال الرصف شخصيًا على الطبيعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وانتهاء الأعمال في المواعيد المحددة.

وكلف بتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين وفتح جميع قنوات التواصل معهم والاستجابة العاجلة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الري، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي حي القنطرة

محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي حي القنطرة

محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي حي القنطرة

محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي حي القنطرة

محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي حي القنطرة