شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ملحوظ في «سيستم» امتحان أولى ثانوي في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات، الإثنين، امتحان نهاية العام في مادة الأحياء إلكترونيًا بعد عودة «السيستم» الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في معظم المحافظات حيث سجل100% في السويس و95 % في الدقهلية و90% في المنيا، فيما تواصلت الشكاوى في عدة محافظات من إغلاق اليست أثناء أداء الامتحان.

في الإسكندرية، أعلن مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم، عودة السيستم في 89 مدرسة لأداء امتحانات للصف الاول الثانوى العام من إجمالي 109 مدارس على مستوى المحافظة، فيما أدى الطلاب الامتحان ورقيًا في 20 مدرسة.

وفي الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم نجاح 95% من مدارس المحافظة في أداء امتحان الأحياء الكترونيا على التابلت بعد انتظام سيستم وزارة التربية والتعليم.

وأدي الطلاب الامتحان في 173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة بإجمالي 46 ألفًا و595 طالبا وطالبة.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن 95% من المدارس تمكن الطلاب بها من أداء الامتحان على التابلت بينما تم امتحان باقى المدارس ورقى لتعذر فتح الامتحان بسبب خطأ في الأكواد مشيرًا إلى أنه سيتم تلافى هذا الخطأ.

وعن شكوى بعض الطلاب من إغلاق السيستم بعد فترة من أداء الامتحان إلكترونيا، قال: «أي طالب امتحن إلكتروني وقضى نصف الوقت على التابلت ثم أغلق عليه السيستم سيتم تحرير محاضر لهم باللجنة وسيتم احتساب الدرجة كاملة لأن إغلاق السيستم خارج عن إرادة الطالب وبالتالي لا يتحمل هذا الخطأ».

وفي دمياط، قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 41 مدرسة دخلت منصة الاختبار وأدى طلابها الاختبار كاملا إلكترونيا في مادة الأحياء وورقيًا في 20 مدرسة.

وفي القليوبية، أدي 80% من الطلاب الامتحان على جهاز التابلت، وأدى الباقى الامتحان ورقيًا وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جاري العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100% من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وفي كفرالشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس التي أدى بها الطلاب الامتحان الكترونيًا 59 مدرسة، وعدد المدارس التي أدى الطلاب الامتحان ورقيًا بها 37 مدرسة، مشيرة إلى أنه لم ترصد غرفة العمليات أي شكوى من الطلاب أو أولياء أمورهم والامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي المنوفية، أكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أكثر من 80% من الطلاب نجحوا في أداء الامتحان بالتابلت وأدى نحو 20% الامتحان ورقيًا.

وفي البحيرة، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 83% من طلاب الصف الأول الثانوى نجحوا في أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا عبر التابلت

وأكد عدد من الطلاب صعوبة نحو ثلث أسئلة إمتحان الأحياء، مشيرين إلى أنه كان بحاجة إلى وقت أطول للإجابة.

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وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي أدوا الامتحان في مادة الأحياء إلكترونياً بعد عودة السيستم في المدارس، لافتا إلى أن هناك عدد من المدارس غير مجهزة بالتكنولوجيا ويتم الامتحان بها ورقيا .

وفي الإسماعيلية، قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم، إن طلاب 45 مدرسة أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا بنسبة 98%، فيما أدى طلاب 7 مدارس الامتحان ورقيا بنسبة 2%.

وفي بورسعيد، أدى الطلاب الامتحان على أجهزة التابلت بعد انتظام عمل سيستم الوزارة، واشتكى بعض الطلاب من صعوبة بعض أسئلة الامتحان.

وفي السويس، تمكن الطلاب من أداء امتحان داخل 18 مدرسة بالسويس بنسبة 100% في المدارس المعتمدة، وتعذر دخول عدد محدود من الطلاب في 3 مدارس تعذر دخولهم على المنصة، بسبب ضعف شبكة الانترنت بها.

وانتظم طلاب المدارس الخاصة وعددها 8 مدارس في الفترة المسائية داخل لجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة في الدخول على المنصة وفتح نموذج الامتحان والإجابة عليه.

وفي شمال سيناء، أدي طلاب 3 مدارس في مدينة العريش بشمال سيناء امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، فيما أدى باقي الطلبة الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش، تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، وأداء امتحان مادة الأحياء دون أي معوقات أو مشاكل، مشيرة إلى أن طلاب 26 مدرسة أخرى على مستوى المحافظة، بجانب طلبة المنازل أدوا الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح «open book».

وفي البحر الأحمر، أعلنت مديرية التربية والتعليم نجاح الطلاب في أداء امتحان إلكترونيًا بعد الدخول على السيستم باستثناء طلاب مدرسة أبوغصون الثانوية بمرسn علم وعددهم 8 لعدم ربط المدرسة بالشبكة وأدوا الامتحان ورقيًا.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء بالنظام الجديد «الثانوي التراكمي» باستخدام الجهاز اللوحي «التابلت»، بنسبة 90 % إلكتروني، باستثناء بعض المدارس التي شهدت أعطال والجاري إصلاحها لامتحانات الغد.

وفي بنى سويف، قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 60 مدرسة أدى طلابها امتحان الاحياء على «التابلت»، بينما أدى طلاب 5 مدارس الامتحانات ورقيًا، مشيرًا إلى أن التابلت عمل بكفاءة عالية مع الطلاب والطالبات في بنى سويف، مضيفًا أن واقعة وحيدة للتابلت تم عمل محضر لأحد الطلاب داخل اللجنة أثناء قيامه بالاجابة على أسئلة الأحياء توقف التابلت الخاص به فجاة بعد 40 دقيقة من الامتحان، وقال إن الطالب لن يضار لإنه سيتم توزيع الدرجات على الأسئلة التي قام بحلها في مدة الـ40 دقيقة، وشكت الطالبة رنا مصطفى، بمدرسة الثانوية الجديدة، من صعوبة الأسئلة، مشيرة إلى أنها في مستوى الطالب المتفوق ولم يساعد الكتاب الذي معنا في الامتحان، على شيىء في الإجابات.

وفي قنا، أدى الطلاب الامتحان في 55 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية عقب انتظام السيستم ومطابقة الاكواد مع المنصة التعليمية، وقال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيًا بنجاح في 55 لجنة، فيما أدى طلاب 22 لجنة الامتحان ورقيًا لعدم مطابقة الأكواد للمنصة التعليمية ببعض لجان الامتحانات.

وفي الوادي الجديد، أكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك 4 مدراس ثانوية من إجمالي 27 مدرسة أدى الطلاب بهم الامتحان ورقيا، لتعذر دخولهم على السيستم الخاص بالامتحانات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بلغ 1766 طالب، أدى منهم 157 طالب الامتحان ورقيا، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1609 طالبًا، مضيفًا إن النسبة المئوية للطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا بلغت 91%.

وفي الأقصر، أعلن عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، أن أداء الامتحان إلكترونيًا تحقق بنسبة 96% في اليوم الثانى للامتحانات، مشيرًا إلى تمكّن طلاب 23 مدرسة من الدخول إلى منصة التعليم وأداء الأمتحان إلكترونيًا، فيما أدت مدرسة واحدة امتحانها ورقيًا وفقَا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم لوجود خطأ في الباسورد الخاص بالدخول لمنصة التعليم، لافتًا إلى أن الوزارة استبعدت 7 مدارس من قبل من الامتحانات إلكترونيًا، لعدم اكتمال البنية التحتية بها.

وفي أسوان، أدى طلاب 45 مدرسة دون شكاوى أو خلل في السيستم، حيث تمكن الطلاب من الدخول إلى الشبكة واداء الامتحان.