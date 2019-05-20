شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يشارك الطلاب إفطار رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، عن زيادة رحلات اليوم الواحد بجانب تنظيم معسكرات ودورات تدريبية للطلاب خلال الإجازة الصيفية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة، الطلاب، لحفل الإفطار الجماعي، والذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على التفاعل المباشر والمستمر مع الطلاب.
ونظم حفل الإفطار الجماعي، اتحاد طلاب الجامعة، تحت إشراف أمين الاتحاد الطالب عمرو أحمد محمد، وأمين مساعد الاتحاد الطالبة مها محمد، بعد الدعم الذي قدمته الجامعة للطلاب بتوفير وجبات إفطار جماعي بسعر رمزي للطلاب، حيث شارك فيه ٢٥٠ طالبا وطالبة. وأكد «راشد» أنه سيتم زيادة عدد الطلاب المشاركين في الإفطار العام المقبل.
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