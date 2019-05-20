شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لماذا تتغير ليلة القدر كل عام؟ الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها كل عام.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى الفيديو، إنه من المعروف أن القرآن الكريم نزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر، ولكن الله وضع النسيان فى الإنسان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم التمسوها فى العشر الأواخر".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها أن الناس فى بادئ أى أمر تكون هممهم مشحونة ومقبلين على هذا الأمر مثل بداية رمضان نقبل على الصوم والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكن شيئا فشيئا يقل هذا الإقبال وتتراجع الهمم، فوضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فى العشر الأواخر ليعيد الهمم من جديد، من أجل استمرار التاس فى العبادة وأن تتحرى الناس عن العبادة فى كل الأوقات.
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