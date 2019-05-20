هل مرطب الشفاه يفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للإجابة على سؤال أحد رواد الصفحة والمتعلق بشهر رمضان حيث كان السؤال:"هل وضع مرطب الشفاه يفطر؟". Advertisements وأجاب عن هذا السؤال عبر مقطع الفيديو الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أكد أن وضع مرطب الشفاه فى نهار رمضان لا يفطر ولا يضر الصوم، طالما أن هذا المرطب لا يدخل إلى الجوف، أما إذا تم ابتلاع شىء من هذا المرطب فهو يفطر.

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