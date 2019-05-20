وفد الرقابة الصحية يزور مستشفيات بورسعيد لتقيمها قبل تطبيق التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور حالياً وفدا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عددا من مستشفيات المقرر أداؤها خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد لتقيمها قبل بدء عملية التسجيل والاعتماد، وممارسة سبل الرقابة على نشاطها لضمان أدائها خدمات جيدة للمواطن.

ويرأس الوفد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحة، الذى أكد أن الهيئة إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد مع تنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته. وتابع : دورنا الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية مع وضع معايير الجودة للخدمات الصحية بالإضافة إلى اعتماد تطبيق معايير الجودة على منشآت تقديم الرعاية الطبية فضلا عن الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة. وأضاف: تكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط ويتم إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام مع إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

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