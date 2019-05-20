شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم العلمى لنبات الفول والسمك البلطى يحيران طلاب أولى ثانوى بامتحان الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى حيرة حول اختيار الإجابة والمعنى الصحيح لكلمتى الاسم العلمى لسمكة البلطى وأيضا نبات الفول.

وأكد عدد من الطلاب، على أن الإجابات متشابهة ووجدوا صعوبة فى اختيار الإجابات الصحيحة على النقطتين لأن الإجابات متقاربة من بعضها.

وشكا طلاب بالصف الأول الثانوى العامة من صعوبة امتحان أسئلة مادة الأحياء فى الاختبار الإلكترونى الذى انطلق صباح اليوم، مؤكدين أنها غير مباشرة وصعبة، وكانت تحتاج إلى وقت إضافى لأن الأسئلة المقالية كثيرة وتحتاج إلى وقت لكتابتها بالقلم الإلكترونى للتابلت.

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وأوضح الطلاب، أن مشكلة الأسئلة أنها تخاطب الفهم والتفكير النقدى ولكنهم غير مدربين عليها واصفين مستوى الأسئلة بأنها خداعة بالنسبة لمستوى الاستعداد للامتحان والمذاكرة وطريقة التحضير للاختبار.

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان تكون من 17 سؤالا، موضحين أنهم استخدموا الكتاب المفتوح فى الإجابة على بعض الجزئيات والوصول إلى الحل المطلوب، كما أن بعض الطلاب أجابوا بشكل جماعى داخل اللجنة.