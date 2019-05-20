اندلاع حريق في "عشش السكة" بـ"الدقي القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة على حريق اندلع في مجموعة من العشش بجوار إحدى ورش السكة الحديد بشارع السودان. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بـ"عشش السكة الحديد" بجوار كوبري الخشب. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر والحفاظ على أرواح الأهالي ومنع امتداد النيران إلى ورش السكة الحديد. بدورها فرضت قوات الشرطة بقيادة العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق؛ حرصا على سلامة الأهالي، وتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

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