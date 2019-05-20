المؤبد لشخص والمشدد 15 سنة لـ6 آخرين في شبكة الأعضاء البشرية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، ٦ متهمين حضوريًا بالسجن المشدد ١٥ سنة، في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

كما عاقبت المحكمة متهم في ذات القضية بالسجن المؤبد غيابياً، وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا في غضون عام 2016 بمنطقة عين شمس، بتكوين جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفى باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدى الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي، وبدر محمود، وطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال عضو الكلى لديهم.

المتهمون في القضية هم؛ عبد الرحمن عاطف، وشهرته عاطف التلياني، 20 سنة، مبيض محارة، وعبد الله رمضان، 22 سنة، نجار، وطارق أحمد خليل، وشهرته طارق كشري 19 سنة، وعايدة إبراهيم وشهرتها "أم جنا"، 23 سنة، عاملة، وشعبان محمد مصلوح، 32 سنة، عامل، وياسر مرزوق الشافعي، 40 سنة، فني صيانة، ومحمود يسري، وشهرته أبو جنا، هارب.