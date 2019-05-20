لغز مقتل طبيب يمني داخل شقته بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لضبط المتهمين بقتل طبيب يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته بميدان الساعة بمنطقة فيصل فجر اليوم الاثنين.
وعُثر على جثة الدكتور "نجيب م." داخل شقته مخنوقا، ووجود آثار بعثرة في محتوياتها، إذ رجحت التحريات الأولية أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.
شهود عيان أفادوا بأن آخر مشاهدة للضحية كانت لدى استعانته بعدد من العمال لنقل بعض المنقولات المنزلية إلى شقته.
وشكل اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه نائبه اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة؛ لكشف ملابسا الجريمة، وتحديد ضبط الجناة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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