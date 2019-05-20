المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة آخر في هتك عرض طفلين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "محمد ز." بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهم "محمد ع."، في اتهامها بالاتجار في البشر وهتك عرض طفلين في مدينة السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبداللطيف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، أن المتهميّن "محمد. ز" و"محمد. ع" قاما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن استخدموا أطفالًا في أعمال التسول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هتكا عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، واللذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة بالقوة، بأن اصطحابهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما.