تأجيل إعادة إجراءات متهم بقضية "أحداث عنف دار السلام" لـ17 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، تأجيل نظر إعادة إجراءات المتهم هاني عدلي، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عامًا لاتهامه بالتجمهر، لجلسة 17 يونيو بسماع أقوال شاهد الإثبات؛ كطلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامه عبدالظاهر، بسكرتارية أحمد كمال، وأحمد رضا.

أسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.