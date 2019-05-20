محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره تأييد إخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم " الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، بتدابير احترازية. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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