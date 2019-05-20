مدبولي يُكرم السفير الصيني ويشيد بجهوده في تطوير علاقات القاهرة وبكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتطلع لاستمرار الزخم المتنامي فى العلاقات المصرية - الصينية، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، سونغ آيقوه، سفير الصين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده فى القاهرة، حيث سلمه رئيس الوزراء درع تكريم، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفاً عزيزاً فى أى وقت يود فيه زيارة بلده الثانى.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدار ما يقرب من ٩ سنوات، شهدت خلالها العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً فى كافة المجالات.

وأكد مدبولى أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح السفير الصينى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يعد تكريماً متميزاً ومستحقاً من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت فى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.

من جانبه أعرب السفير الصينى عن سعادته البالغة واعتزازه بالتكريم الكبير من جانب الرئيس السيسى، موجهاً الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، على ما حظى به خلال فترة عمله من دعم ومساندة، كان لهما أكبر الأثر فى تسهيل مهامه فى تعزيز التعاون بين البلدين.