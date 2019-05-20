سفير كازاخستان: نمو غير مسبوق للعلاقات مع مصر بعد زيارة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، أن العلاقات بين بلاده ومصر تشهد نموًا غير مسبوق منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازاخستان عام 2016، مما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأضاف -في تصريحاته اليوم الإثنين، أن مصر تعد شريكا هاما لبلاده في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلي أن كلا الجانبين يدعمان مبادرات بعضهما البعض في إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل: الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، حول العديد من القضايا ومنها: مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والقضية الفلسطينية.

Advertisements

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد زيادة مضطردة منذ خمس سنوات، بفضل جهود كلا الجانبين حتى يتناسب مع الإمكانيات والفرص التي تتمتع بها مصر وكازاخستان، لافتا إلى أنه من الطبيعى أن تكون التجارة لأي بلد مع مصر في أعلى مستوياتها نظرًا لأن مصر تمتلك أهم شريان للتجارة العالمية وهى قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير القمح من كازاخستان التي تعد أكبر مصدري القمح، بينما مصر تعد أكبر دولة مستوردة لهذا المنتج الزراعي المهم.

وقال إنه تتم الآن دراسة إمكانية الاستثمار في بناء صوامع للقمح في ميناءي سفاجا والسويس، لتخزين القمح وتصديره إلى مصر والأسواق الإفريقية الأخرى.