​"قطاع الأعمال": قمنا بإعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات.. ونعدل لوائح العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قالت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة، إنه جرى تكليف مركز إعداد القادة بتقييم أداء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أنه جرت إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأضافت عمر، أنه تتم الآن إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.

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وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، تساءل عن معايير وضوابط اختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات، مؤكدا أنها لا تتم بدقة، وتتسبب فى سوء الإدارة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة التي بها مجالس إدارات منذ 20 عامًا -على حد قوله.

فيما قال محمد طه عبد الهادى، المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، إن هناك 82 فردا جرى تعيينهم بالمركز عقب ثورة 25 يناير 2011 على غير رغبته، قائلاً: "عدد العاملين بالمركز 182 منهم 82 تم تعيينهم بعد الثورة غصب عننا".

ولفت إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هامبرج بألمانيا لتطوير أداء قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التى ترغب فى تدريب قياداتها وكوادرها.

جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب طلعت خليل، بشأن موازنة المركز ودوره، حيث قال إنه "ليس ضد المركز والتدريب لكن الأبحاث والدراسات هى باب خفي للأجور حيث يحصل المركز على أموال ولا يُقدم أي خدمات".