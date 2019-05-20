​"خطة النواب" تؤجل مناقشة موازنة وزارة الاتصالات إلى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك داخل اللجنة لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي بالمتوقع في العام الجديد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره وكلاء اللجنة ياسر عمر ومصصفى سالم وأمين اللجنة عصام الفقي، واستعرض في بداية الاجتماع مسؤولي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلومانية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.

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وطرح مسؤولو الوزارة، إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استرعى انتباه أعضاء اللجنة، والذين طلبوا توضيح مفصل بالفارق الهائل وكيفية تحقيقه.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، "كنا نأمل أن تأتي وازرة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لأن كلها مهندسين".

وأضاف أن "لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل مايتعلق بالموازنات، إلا أنه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موزانة وزارة الاتصالات".