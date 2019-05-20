شريف إسماعيل يتفقد استعدادات "الإسماعيلية والسويس" لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- أ ش أ:

قام المهندس شريف أسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بجولة لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة لاستضافة مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، وما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لملعبي النادى الاسماعيلى ونادي السويس وما يضمهها من منشآت رياضية، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمحافظات القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية والسويس والتى تشهد مشاركة عدد 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا.

وخلال الجولة تم تفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ومتابعة تجهيزات الملاعب والمنشآت الرياضية وملاعب التدريب والمدرجات والاطمئنان على تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المقرر من قبل.

Advertisements

وأكد المهندس شريف إسماعيل، في تصيحات خلال الجولة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنجاح البطولة وتسخير كافة الإماكانيات لذلك.

وأشاد المهندس شريف إسماعيل بأعمال التطوير والتجديدات التي تتوافق مع قواعد الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشيرا إلى أن نجاح مصر في تنظيم تلك البطولة يعتبر خطوة للأمام من أجل استمرار مسيرة النجاحات الرياضية في مختلف المجالات، وأن الحضور الجماهيري للبطولة هو ما يمنحها البريق والتوهج لاكتمال منظومة النجاح على أرض مصر.

ورافق المهندس شريف إسماعيل في الجولة؛ محافظ السويس عبد المجيد صقر، ومحافظ الاسماعيلية حمدي عثمان.​