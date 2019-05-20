أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حول برنامج "سكن كريم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حول برنامج "سكن كريم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات التنفيذ ببرنامج سكن كريم منذ بدء العمل بالبرنامج بداية 2018 وحتى أبريل الماضى على مستوى محافظات التنفيذ للمرحلة الاولى وهى محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر، حيث أشار التقرير الى قيام البرنامج بتلبية احتياجات نحو 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية بقيمة تزيد على 326 مليون جنيه.

ورصد التقرير أنه خلال الفترة المشار إليها تم تنفيذ عمليات تاهيل لعدد 1204 منازل وتسقيف 3797 منزلا إضافة إلى مد 6437 وصلة مياه نقية وإدخال الصرف الصحي لعدد 44757، موضحا أن محافظتى الأقصر والمنيا كانت أولى محافظات المشروع في حجم التدخلات يليهما قنا إضافة إلى ذلك أتاح البرنامج من خلال عمله ما يزيد عن 700 ألف يومية عمل.

وفي تصريحات لها، أكدت "والي" أن مشروع سكن كريم والذي أطلقته الوزارة يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، بأن يجعل من هذه المنازل سكنا كريما يوفر أبسط شروط الكرامة والإنسانية ويسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا العيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات من أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب و اضافت والى ان 350 مليون جنيه هو حجم التمويل المتاح حاليا للبرنامج منه 200 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و حوالي 50 مليون من الجمعيات الأهلية و 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

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ومن جانبه أشار المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للاشغال العامة شهر أبريل 2019 شهد استمرارا لتنفيذ تدخلات البرنامج حيث يجري تنفيذ تأهيل 1204 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و قنا والأقصر ، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و جاري تنفيذ 1750 وصلة خارجية بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر و 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و اضافة الى تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

كما تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية و التخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

وأضاف هاشم أنه لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة تم تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغيرة، واشار إلى انه حاليا يتم التحضير لاطلاق المرحلة الثانية للمشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف واسوان إضافة إلى استكمال العمل بمحافظات المرحلة الأولى.