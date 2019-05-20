أخبار مصر | "السيسي" يلتقي السفير الصيني بالقاهرة ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يلتقي السفير الصيني بالقاهرة ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السفير سونغ آيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدار أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة. أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014، كما طلب السيد الرئيس نقل تحياته للرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكداً تقدير سيادته لدوره الحكيم في قيادة الصين وشعبها الصديق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السفير الصيني أعرب من جانبه عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس على منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره تجاه المسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة، كما نقل السفير الصيني للسيد الرئيس تحيات الرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكداً حرص الصين قيادة وحكومة على تعزيز التعاون بين البلدين على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، ويحقق مصالحهما المشتركة في التقدم والازدهار والتنمية.