أخبار مصر | عاجل.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء، أنَّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة، فالعظمى هي: 39 درجة والصغري 21، الإسكندرية 33 والصغرى 19، شرم الشيخ 38 والصغرى 18، الأقصر 41 والصغري 23 الوادي الجديد 40/26، حلايب 31/25، رأس حدربة 31/25.