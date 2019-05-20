أخبار مصر | "التضامن": أول فيلم وثائقي لطلاب "إعلام القاهرة" حول المشردين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": أول فيلم وثائقي لطلاب "إعلام القاهرة" حول المشردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ 16 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، مشروع تخرجهم عن المشردين بلا ماوى، حيث قاموا بعمل أول فيلم وثائقي عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في حماية ورعاية الكبار بلا مأوى والذي يحمل اسم "إنسان"، حيث تجولوا مع فريق عمل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة للأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن وآليات الإقناع وكيفية نقلهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار خطة التسويق المجتمعي لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمؤسسات الأكاديمية.

ونفذت المشروعات تحت إشراف الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام، والدكتورة هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف العام على التدريب، والدكتورة منى مجدي المشروف على مشروعات تخرج الفيديو، والدكتور خالد جمال والدكتورة نشوي جمال والمشرف المباشر الدكتورة دينا منصور.

وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة والتي أحتوت على 6 مشروعات تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.

وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.