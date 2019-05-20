مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بشقة سكنية بشارع الهرم

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يواصل رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، السيطرة حريق شب في شقة سكنية بشارع الهرم.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة سكنية بشارع الهرم.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.