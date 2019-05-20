مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة آخر في اتجارهم بالبشر بمدينة السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "محمد.ز" بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهم "محمد.ع"، فى اتهامها بالاتجار فى البشر بمدينة السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار احمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، قيام المتهمان "محمد ز"، عامل ،و "محمد ع" ، عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم الأطفال "عبد الله أنور ، و إبراهيم محمد، و عبد العال أحمد، و أحمد محمد، و عبد الرحمن أحمد، و محمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول، إذا أتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و " إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلاديةكاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.