مصر | اندلاع النيران بعشش السكك الحديد في الدقي

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يواصل رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة السيطرة على حريق شب في عدد من العشش بمحطة السكك الحديد، بمنطقة الدقي.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عدد من العشش بمحطة السكك الحديدية، دائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.